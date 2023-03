Autofahrerin missachtet Vorfahrt: hoher Sachschaden

In Ichenhausen missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß zweier Wagen entstand ein hoher Sachschaden.

Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin ist am Donnerstag an der Einmündung Rohrer Straße – Krumbacher Straße in Ichenhausen von der Rohrer Straße auf die Krumbacher Straße eingefahren. Laut Angaben der Polizei missachtete sie dabei die Vorfahrt eines auf der Krumbacher Straße herannahenden Autos. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Schaden: rund 10.000 Euro. (AZ)