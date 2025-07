Bald gibt es im Ichenhauser Schulmuseum einen "wunderbaren Schatz" zu sehen

Sie gilt als besonderer historischer Schatz. Doch bislang befindet sich die von Otto Imminger betreute schulhistorische Sammlung in einem „Dornröschenschlaf“, wie dies Johanna Haug, Leiterin des Bayerischen Schulmuseums, umschrieb. Das ändert sich bald. Ab November soll die wertvolle Sammlung im Schulmuseum in einer Ausstellung präsentiert werden. Dies war Thema in der Mitgliederversammlung des Fördervereins für das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen. Bei den Neuwahlen gab es eine große Kontinuität. Robert Kaifer bleibt Vorsitzender des Vereins, 2. Vorsitzende Tanja Müller. Die Kasse führt weiterhin der Ichenhauser Bürgermeister Robert Strobel, Geschäftsführerin bleibt Eva Hämmerle. Die aktuelle Vorstandschaft war 2021 gewählt worden, jetzt standen Neuwahlen an. Die schulhistorische Sammlung, die Otto Imminger aufgebaut hat, umfasst zahlreiche Schulbücher aus „alter Zeit“, Schulmöbel, Wandkarten, Schulhefte, Zeugnisse, Lehrerhandbücher, technische Geräte und vieles mehr. Einen „wunderbaren Schatz“ nannte sie Robert Kaifer. Der Vorsitzende stellte zusammen mit 2. Vorsitzender Tanja Müller die vielen Aktivitäten des Vereins seit 2021 vor. Finanziert wurden unter anderem Schließfächer und ein Monitor für den Eingangsbereich des Museums. Umfangreich brachte sich der Verein 2024 in die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Museums ein. Ein großer Erfolg war die 80er-Jahre-Party im Museum. Heuer wird es als 90er-Jahre-Party im November eine Neuauflage geben. Die Ausstellung der schulhistorischen Sammlung möchte der Verein finanziell umfassend unterstützen. Robert Strobel würdigte das große Engagement des Fördervereins, von Museumsleiterin Johanna Haug und von Otto Imminger. Der 1989 gegründete Verein zählt 75 Mitglieder. Strobel berichtete von einer soliden Finanzlage. Viel Lob gab es für die starke Entwicklung bei den Besucherzahlen. 2014 waren es 2925 Besucher, 2024 nach Auskunft von Museumsleiterin Haug rund 17.500 (eine Rekordzahl).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!