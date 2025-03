Bankkarte aus unabgesperrtem Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, eine Bankkarte aus einem in Ichenhausen geparkten Auto entwendet. Der Wagen war der Polizei zufolge am Buschhorn abgestellt und während des Tatzeitraums nach bisherigen Erkenntnissen nicht versperrt. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

