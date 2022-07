Ichenhausen

vor 19 Min.

Bauherr aus Ichenhausen reizt den Bebauungsplan zu sehr aus

Plus Um mehrere Doppelhaushälften bauen zu können, bräuchte der Eigentümer eine Befreiung. Warum der Ichenhauser Stadtrat diese verweigert.

Von Heike Schreiber

Was ein Grundstückseigentümer in Ichenhausen plant, klingt schon beim ersten Hören gewaltig: Vier Doppelhaushälften mit je drei Wohneinheiten sollen mit einem gemeinsamen Treppenhaus und Technikräumen miteinander verbunden werden. Mit seinem Vorhaben verstößt er aber in einigen Punkten gegen den Bebauungsplan. Um trotzdem bauen zu können, müsste entweder der Bauherr den Komplex umbauen oder die Stadt eine Befreiung erteilen. Bürgermeister Robert Strobel hatte in der Stadtratssitzung eine klare Meinung dazu: Seiner Ansicht nach reizt der Antragsteller den Bebauungsplan zu sehr aus. Er sollte sich daran halten und einen neuen Antrag einreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen