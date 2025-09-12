Bei Freunden daheim

87 Bürger Ichenhausens starteten zur Fahrt unter dem Motto „schönste Dörfer Norditaliens“ über die Alpen ins Veneto. Borghetto, ein Stadtteil Valeggios, ist eines davon. Mit auf Tour erfreuten 13 Jagdhornbläser durch ihre Musik. Gegen Mittag besuchten die Ichenhausener das von 50 Menschen bewohnte museale Bergdorf Canale di Tenno nördlich des Gardasees, wo sie im „Casa degli Artisti“ die alte Kunst der Wärmedämmung kennenlernten. Belohnt wurde der anstrengende Spaziergang über die mittelalterlichen Sträßchen durch den Panoramablick auf den Lago di Tenno.

Einen ersten Höhepunkt fand der Ausflug beim Begegnungsabend mit den Freunden aus Valeggio im Ristorante Eden, wo sie bei dreigängigem italienischen Menu und Klängen der Jagdhörner lauschend in das abendliche italienische Flair eintauchten. Freitag galt es früh aufstehen. Denn es ging in ein weiteres der schönsten Dörfer Italiens, nach Montagnana unweit Paduas - bekannt für das jährlich stattfindende mittelalterliche Fest „Palio“. Den 87 Schwaben wurde eindrucksvoll die in der Renaissance strategisch wichtige Bedeutung der schon 200 vor Christus gegründeten Stadt erklärt. Besonders beeindruckt hat der Dom mit seinen bildhaften Botschaften.

Nach den Anstrengungen der Städtebesichtigungen begann der Samstag ruhig mit Bummel über den Wochenmarkt und Eintauchen in die Zauberwelt „Cosplay“ im Parco Sigurtà, dem größten Park Europas in Privatbesitz – eine Attraktion für Jung und Alt. Natürlich durfte auch dieses Jahr die Weinprobe abends im „Corte Fornello“ nicht fehlen. Beim sonntäglichen Gottesdienst sagten die Ichenhausener mit den Valeggianern gemeinsam Dank für die 1981 mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde besiegelte, tiefgehende Beziehung und ließen sich für die Heimreise segnen.

