Beim Aussteigen Bus übersehen

Ein Mann parkt in der Marktstraße in Ichenhausen. Er achtet nicht auf den Verkehr, beim Öffnen der Fahrertüre kommt es zum Zusammenstoß.

Am Montagmorgen hat ein 36-Jähriger in der Marktstraße auf dem Parkstreifen geparkt. Beim Aussteigen öffnete er der Polizei zufolge die Fahrertüre, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei übersah er einen Omnibus, es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 9500 Euro. (AZ)