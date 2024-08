Benefizkonzert der BSH-Bigband begeistert Zuhörer in Ichenhausen

Großen Anklang fand bei den Besuchern von KULTICHENHAUSEN das Gastspiel der BSH-Bigband aus Gingen. Mit Nummern wie „From a distance“ (Bette Midler), „Rosanna“ (Toto), „Computer“ (Bob Mintzer), „Respect“ (Aretha Franklin) zeigte die Band unter der Leitung von Andreas Schmid ihr breites Spektrum von Pop über Jazz, Swing bis hin zu Funk. Das Publikum, das sich an diesem schönen Sommerabend im malerischen Schlosshof des Schulmuseums zahlreich einfand, war von der Interpretation der einzelnen Stücke begeistert. Großen Anteil an der gelungenen Performance der Bigband hatten auch die beiden Sängerinnen Jenny Paatz und Petra Schwaighofer, die solistisch und im Duett auftraten. Für Petra Schwaighofer war es mit der Band der erste und zugleich der letzte Auftritt vor heimischem Publikum. Die Ichenhauserin verlässt die BSH-Bigband, um anderweitig musikalisch in der Region zu wirken. Bürgermeister Robert Strobel und Robert Kaifer, Vorsitzender des Fördervereins Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen, bedankten sich bei der BSH-Bigband für ihren kostenlosen Auftritt. Die Spenden des Publikums kommen nämlich dem Förderverein und damit dem Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen zugute. Text/Foto: Robert Kaifer