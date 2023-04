Beschäftigte der Reha-Klinik in Ichenhausen fordern mehr Geld

Die Beschäftigten der m&i Fachklinik in Ichenhausen traten vor ihr Haus, um mehr Geld einzufordern. Warum Mitarbeiter bereits mit dem Gedanken spielen, die Fachklinik zu verlassen.

Pflegerinnen und Pfleger sowie alle Beschäftigten der m&i Fachklinik in Ichenhausen opferten am Dienstag, 18. April, ihre Mittagspause. Grund hierfür ist die aktuelle Tarifrunde bei m&i in Ichenhausen und Herzogenaurach. Ähnlich wie im öffentlichen Dienst hatten die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld gefordert, mindestens 500 Euro für zwölf Monate.

Beschäftigte der Reha-Klinik in Ichenhausen bei "aktiver Mittagspause"

Die Arbeitgeberseite bietet nach drei Verhandlungsrunden Einmalzahlungen von 2750 Euro und Entgelterhöhungen von insgesamt sieben Prozent für 24 Monate. Damit würden die Beschäftigten auch weiter hinter dem aktuellen Schlichtungsvorschlag des öffentlichen Dienstes zurückbleiben. Die Schere zu den Beschäftigten des TVÖD würde weiter auseinandergehen.

„Fachkräfte im Gesundheitswesen und somit im auch im Rehabereich zu finden, wird zunehmend schwieriger“, sagt Roman Martynez von Verdi. „Ich frage mich ernsthaft, wie m&i bei einem solchen Angebot zukünftig noch Fachkräfte gewinnen oder halten wollen. Die Arbeitgeber wollen die Belastung durch die Inflation zum überwiegenden Teil den Beschäftigten aufladen. Viele Beschäftigte schauen genau hin, wie hoch die Erhöhungen sein werden, und es haben auch schon einige angekündigt, m&i zu verlassen, wenn das Verhandlungsergebnis zu schlecht ist.“ Deswegen hat Verdi die Beschäftigten am Dienstag zu einer aktiven Mittagspause aufgerufen. 170 Personen nahmen daran teil (AZ)