Betrunkene treten in Ichenhausen Autospiegel ab

Am frühen Sonntagmorgen ist eine Anwohnerin in Ichenhausen auf zwei vermutlich alkoholisierte Männer aufmerksam geworden, die in der Von-Stain-Straße unterwegs waren. Auffällig wurden die beiden Männer, da sie laut herumgeschrien haben sollen und zudem die Außenspiegel zweier Pkw abtraten. Der entstandene Schaden wird auf circa 450 Euro geschätzt. Die beiden bislang unbekannten Männer konnten im Umfeld der Tatörtlichkeit durch die eingesetzte Streife nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Vorfall oder verdächtige Personen beobachten konnten, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg (Telefon 08221/9190) zu melden. (AZ)

