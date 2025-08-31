Icon Menü
Ichenhausen : Betrunkene treten in Ichenhausen Autospiegel ab

Ichenhausen

Betrunkene treten in Ichenhausen Autospiegel ab

Eine Anwohnerin hört am frühen Sonntagmorgen Geschrei in der Von-Stain-Straße. Sie beobachtet, wie die Außenspiegel zweier Autos abgetreten werden.
    •
    •
    •
    Nach Polizeiangaben sind in Ichenhausen Außenspiegel beschädigt worden.
    Nach Polizeiangaben sind in Ichenhausen Außenspiegel beschädigt worden. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    Am frühen Sonntagmorgen ist eine Anwohnerin in Ichenhausen auf zwei vermutlich alkoholisierte Männer aufmerksam geworden, die in der Von-Stain-Straße unterwegs waren. Auffällig wurden die beiden Männer, da sie laut herumgeschrien haben sollen und zudem die Außenspiegel zweier Pkw abtraten. Der entstandene Schaden wird auf circa 450 Euro geschätzt. Die beiden bislang unbekannten Männer konnten im Umfeld der Tatörtlichkeit durch die eingesetzte Streife nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Vorfall oder verdächtige Personen beobachten konnten, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg (Telefon 08221/9190) zu melden. (AZ)

