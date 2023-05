Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall bei Ichenhausen und flüchtet

Ein Autofahrer hat in Ichenhausen zwei Verkehrszeichen umgefahren und flüchtet. Die Polizei findet heraus, dass er Alkohol getrunken hatte. Welche Spur führte zu dem Mann?

Nachdem der Einsatzzentrale der Günzburger Polizei am Samstagmorgen zwei beschädigte Verkehrszeichen in der Rohrer Straße in Ichenhausen mitgeteilt wurden, stellten Beamte dort fest, dass diese von einem zunächst unbekannten Fahrzeug angefahren wurden und der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Da sich laut Polizeiangaben das flüchtige Fahrzeug bei dem Verkehrsunfall offensichtlich einen platten Reifen gefahren hatte und auf der Felge weiterfuhr konnten die Spuren bis zu einer Arbeiterunterkunft in Unterrohr weiterverfolgt werden. Dort konnte der unfallverursachende Pkw und dessen Fahrer angetroffen werden.

Günzburger Polizei ordnet Blutentnahme an und stellt Führerschein sicher

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Unfallverursacher am Freitagabend die Rohrer Straße in Richtung Unterrohr, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und gegen zwei Verkehrszeichen krachte. Trotz eines platten Reifens setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Als der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde, war er erkennbar alkoholisiert. Weil der Verdacht bestand, dass er auch zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 9500 Euro (AZ).