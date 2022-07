Betrunkener erhält in Ichenhausen mehrere Ohrfeigen

Bei einer Feier in Ichenhausen wird aus einem verbalen Streit eine handfeste Auseinandersetzung. Ein 19-Jähriger verpasst seinem Gegenüber mehrere Ohrfeigen.

Am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr kam es bei Feierlichkeiten in der Heinrich-Sinz-Straße zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen einem 19-Jährigen und seinem 22-jährigen Kontrahenten. Der verbale Streit wurde im weiteren Verlauf zu einer handfesten Auseinandersetzung, in welcher der 19-Jährige laut Polizei seinem Gegenüber mehrere Ohrfeigen verpasste.

Der stark alkoholisierte Geschädigte wurde durch den körperlichen Angriff leicht im Gesicht verletzt. Gegen den handgreiflichen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, bittet um Zeugenhinweise. (AZ)