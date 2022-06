Betrunkener Radler stürzt bei Ichenhausen schwer

Ein 53-Jähriger Fahrradfahrer kommt auf dem Weg nach Ichenhausen zu Fall und verletzt sich im Gesicht. Er hat zuvor reichlich Alkohol getrunken.

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist auf dem Weg von Hochwang nach Ichenhausen schwer gestürzt. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann gegenüber der Polizei zu, dass er zuvor reichlich Bier getrunken habe und infolgedessen die Kontrolle über das Fahrrad verloren habe. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Gesichtsverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Radfahrer in Oxenbronn zusammengestoßen

Ein zweiter Unfall mit Fahrradfahrern passierte in der Ulmer Straße im Ichenhauser Ortsteil Oxenbronn. Zwei Radler fuhren in jeweils entgegengesetzter Fahrtrichtung und kollidierten in einem unübersichtlichen Kurvenbereich. Dabei zogen sie sich laut Polizei Kopfverletzungen zu. Eine Unfallbeteiligte musste ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)