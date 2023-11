Betrunkener will nicht von Polizei abgeholt werden und beleidigt Beamte

Ein Rettungswagen wurde nach Ichenhausen gerufen, weil ein Betrunkener gestürzt war. Über den geplanten Schutzgewahrsam freut sich einer der Männer gar nicht.

Am Samstag kurz vor Mitternacht wurde die Rettungsleitstelle die Polizei verständigt, da der Rettungsdienst bei der Behandlung von zwei betrunkenen Männern in Ichenhausen polizeiliche Unterstützung benötige. Vor Ort stellte sich laut der Polizeiinspektion Günzburg heraus, dass der Rettungswagen zu den beiden erheblich betrunkenen Männern gerufen wurde, da einer von ihnen bereits gestürzt war und sich dabei leicht verletzte. Die beiden konnten sich nicht mehr selbstständig fortbewegen. Da bei ihnen keine weitere medizinische Behandlungsbedürftigkeit bestand, sie sich aber aufgrund ihrer Alkoholisierung in hilfloser Lage befanden, wurden sie vom Rettungsdienst der Polizei übergeben.

Als die beiden Männer zu ihrem Schutz in Gewahrsam genommen wurden, beleidigte einer der beiden einen der eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem die beiden wieder ausreichend ausgenüchtert waren, wurden sie aus dem Gewahrsam entlassen. Neben den Kosten für die Gewahrsamnahme erwartet einen der Männer eine Strafanzeige wegen der Beleidigung gegenüber dem Polizeibeamten. (AZ)