Bewährte Doppelspitze Christoph Meier und Heike Glassenhart wiedergewählt

Bei der Ortshauptversammlung 2025 der CSU Ichenhausen standen turnusgemäß Neuwahlen an. Nachdem der Ortsverband bereits in den vergangenen Jahren von einer Doppelspitze geführt worden ist, wird das Erfolgsmodell auch in den kommenden zwei Jahren fortgeführt. Christoph Meier wurde zum Vorsitzenden und Heike Glassenhart zu seiner ersten Stellvertreterin wiedergewählt. Beide zusammen fungieren informell als „Doppelspitze“ und freuten sich über die überwältigende Zustimmung, mit der sie bestätigt wurden.

Weiterer Stellvertreter wurde Simon Paintner-Frei. Schatzmeisterin bleibt Heidi Schneid, neuer Schriftführer ist Frank Gottschalch. Tobias Ebner wurde als Digitalbeauftragter bestätigt. Altlandrat Hubert Hafner, Barbara Kempfle, Thomas Käufl, Kathrin Ost, Matthias Sauter, Helmut Schleifer, Hermann Schuler und Heiner Welscher komplettieren als Beisitzer das Vorstandsteam.

Bevor es an die Neuwahlen ging, stand der Arbeitsbericht an. Hier gab es viel zu berichten, besonders die gut besuchte Veranstaltung mit dem bekannten Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler zum Thema „PISA – was brauchen unsere Kinder wirklich?“ sorgte für einen vollen Vortragsraum. „Es freut uns immer besonders, wenn wir mit unserer Themenauswahl das Interesse so vieler Ichenhauser Bürgerinnen und Bürger treffen“, sagte Ortsvorsitzender Christoph Meier.

Bei der folgenden Ehrung langjähriger Mitglieder freute sich Heike Glassenhart: „Danke, dass Sie schon so lange bei der CSU sind.“ Anschließend gab Bürgermeister Robert Strobel Einblicke in die Arbeit des Ichenhauser Stadtrats, insbesondere berichtete er über die durchgeführten und anstehenden Bauprojekte in der Stadt. Seine Ausführungen kamen bei den versammelten Mitgliedern gut an und wurden mit viel Applaus bedacht.

Neben den Berichten der Mandatsträger stand noch die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung auf dem Programm. Hier werden jeweils acht Delegierte und acht Ersatzdelegierte, die Ichenhauser CSU vertreten.

