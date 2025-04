Bewegend, berührend, begeisternd

Mit dem Konzert „Lebenswege“ in der Stadtpfarrkirche Ichenhausen setzte die Schwäbische Chorgemeinschaft zum Auftakt des Musikalischen Frühlings im Landkreis Günzburg wieder einmal ein musikalisches Ausrufezeichen. Die Sängerinnen und Sänger stellen in ihrem neuen Projekt den Menschen in den Fokus. Den Menschen auf seinem Weg durch ein bewegtes Leben. Dieser Weg hat viele Aspekte: Er führt aus der Heimat fort, er bringt einen zu einem Sehnsuchtsort, er veranlasst uns zu Umkehr und neuem Denken, er reißt uns in seelische Tiefen und Trauer, mutet uns grausame Verlust zu, zeigt aber auch einen Ausweg.

Auf diese besondere Reise lud der Doppelchor unter Daniel Böhm, verstärkt und begleitet von Christina Hampp (Klarinette und Querflöte) und Peter Bader (Klavier) seine Zuhörer ein. So vielseitig auch die Schicksale der Menschen sind, die Musik hat für jedes Fatum, für alle Spielarten des Glücks wie des Unglücks eine eigene Sprache entwickelt.

Sie hörbar zu machen, ist eine Kunst. Diese Kunst beherrschen die Sängerinnen und Sänger des Chores, denen es unter der Leitung von Daniel Böhm gelingt, den Zuhörern feinste Nuancen der in Töne gefassten Botschaften zu vermitteln. Dank der Moderation durch den Chorleiter wurde das Publikum dezent aber punktgenau auf die in den einzelnen Liedern enthaltenen Lebensumstände hingewiesen. Das Repertoire reichte von Heinrich Isaak (1450 - 1517) bis zu zeitgenössischen Komponisten und lieferte damit den Beweis für die Allgemeingültigkeit menschlicher Lebenswege und ihrer emotionalen Bedeutung, unabhängig von Jahrhunderten.

Doch all dies bliebe Makulatur, wären die Interpreten nicht in der Lage, die Feinheiten der einzelnen Musikstücke miterlebbar zu machen. Der Chor nahm seine Gäste dank seines großartigen, sensiblen Gesangs mit auf eine Reise und ermöglichte es jedem einzelnen, die Marksteine des eigenen Wegs noch einmal zu durchleben. Stehende Ovationen waren die Antwort auf ein Konzert, das bewegte, berührte, begeisterte.

