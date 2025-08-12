BLLV Günzburg im Dialog mit dem Schulamt

„Was wäre ein Leben ohne guten Kaffee und ein Croissant?“ Die humorvolle Erkenntnis des Futurologen Max Thinius passt auch zum Schulalltag: Gute Rahmenbedingungen entstehen nur, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und diese sollten so transparent und verlässlich wie möglich sein. Genau darüber tauschten sich der BLLV-Kreisverband Günzburg und das Staatliche Schulamt bei Kaffee und Kuchen im Schulamt Ichenhausen aus. Sechs Mitglieder des Kreisverbands trafen dort auf die drei zuständigen Schulräte für Grund- und Mittelschulen. Ziel: gemeinsam überlegen, wie sich bestmögliche und transparente Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte schaffen lassen. Die Idee zu diesem Gespräch entstand bei der Klausur des BLLV Günzburg – angestoßen durch Themen, die Lehrkräfte vor Ort aktuell besonders beschäftigen. Dazu gehört, dass viele Lehrkräfte in Teilzeit arbeiten. Diskutiert wurde, welche Folgen eine Erhöhung des Stundenumfangs haben kann: „Kann ich dann an meiner Schule bleiben oder muss ich stundenweise an eine andere wechseln?“ Auch der Einsatz und die Verfügbarkeit der Mobilen Reserve, die Praxis der Lehrerzuweisungen und die Auswirkungen auf den Schulbetrieb standen auf der Agenda. Trotz der Vorgaben, an die das Schulamt gebunden ist, zeigten sich die Schulräte offen für die Anregungen des BLLV. Kreisvorsitzender Roland Grimm und Thomas Schulze, fachlicher Leiter des Staatlichen Schulamts, betonten, wie wichtig tragfähige Lösungen sind, die gemeinsam entwickelt werden. Die Vorschläge des BLLV sollen bei künftigen Entscheidungen soweit wie möglich berücksichtigt werden. Beide Seiten unterstrichen den Wert eines kontinuierlichen Dialogs und vereinbarten, das Gesprächsformat fortzuführen. „Nur durch regelmäßigen Austausch können wir gute Rahmenbedingungen sichern und die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessern“, so Grimm.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!