Bündnis Mensch und Natur informiert und pflanzt Himbeeren

Der Verein Bündnis Mensch und Natur e.V. lud zum zweiten Wald- und Wiesen-Kaffee am eigenen Grundstück im Bereich der geplanten B16-Osttrasse ein. Ziel der Veranstaltung war es, mit interessierten Bürgern über die vor Ort geplante Trasse der B16-Ost ins Gespräch zu kommen. Vereinsvorstand Jürgen Langbauer gab einen kurzen Abriss über den aktuellen Planungsstand des Genehmigungsverfahrens zur „Ortsumfahrung Ichenhausen-Kötz B16-Ost“. Am Veranstaltungsort, nur 50 Meter von der geplanten Trassen entfernt, wurde dann bei Kaffee und Kuchen von den etwa 70 Anwesenden engagiert diskutiert. Kinder, Eltern und Großeltern machten sich parallel daran, das Vereinsgrundstück mit Herbsthimbeeren zu bepflanzen, um eine kleine Oase für Insekten zu schaffen. Die Aussicht auf reiche Ernte von der eigenen Patenpflanze im nächsten Herbst spornte hierbei zusätzlich an.

In den Gesprächen wurde hinterfragt, warum lokale Lösungen der bestehenden Verkehrsproblematik nicht verfolgt und bereits jetzt umgesetzt werden. Auch der Neubau eines derart teuren Straßenprojektes wurde kritisch gesehen. Wichtig wäre auch ein besseres Angebot des ÖPNV im Landkreis, um eine echte Alternative zum Individualverkehr zu haben, so die Teilnehmer. Die Veranstaltung endete mit der Gewissheit, dass dies sicherlich nicht die letzte Diskussionsrunde zur geplanten „Ortsumfahrung Ichenhausen-Kötz B16-Ost“ bleiben wird. Das Bündnis Mensch und Natur e.V. werde weiter für eine Lösung ohne B16-Ost Trassenneubau kämpfen und parallel alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, attestierte der 1. Vorstand zum Abschluss des Nachmittags.