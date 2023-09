Bürgermeister Strobel: Bürger sollen sich gegen Verkehrslärm wehren

Ichenhauser, die sich durch Straßenlärm belästigt fühlen, können bei einer Fragebogenaktion mitwirken. Eine einmalige Chance, findet Bürgermeister Strobel.

Es sind nur noch wenige Tage, bis die Frist Ende September verstrichen ist. Bürgermeister Robert Strobel wollte deshalb unbedingt den Punkt in der jüngsten Stadtratssitzung aufs Tableau bringen. Noch bis zum 30. September besteht in ganz Bayern die Möglichkeit, sich an der Lärmaktionsplanung zu beteiligen. In einem Online-Fragebogen können Bürgerinnen und Bürger ankreuzen, wo sie sich besonders durch Umgebungslärm an überörtlichen Straßen gestört fühlen. Wer beispielsweise durch die B16 oder eine Staatstraße massiv belastet werde, könne dies hier kundtun. "Ich finde, da sollte man mitmachen, diese Chance sollte man als Bürger nutzen", lautete Strobels Appell.

Seit 2007 werden regelmäßig im fünfjährigen Rhythmus sogenannte Lärmkartierungen durchgeführt. 2019/2020 wurde daraus eine erste zentrale Lärmaktionsplanung abgeleitet. Ziel ist es, "vorhandene Lärmprobleme für Hauptverkehrsstraßen zu analysieren und gegebenenfalls zu beheben sowie ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen", heißt es im Internet. Heuer haben Bürgerinnen und Bürger wieder die Gelegenheit, an der aktuellen Planung für Hauptverkehrsstraßen mitzuwirken.

Fragebogen kann auch postalisch angefordert werden

Betroffene müssen dazu nur einen mehrseitigen Fragebogen ausfüllen. Beispielsweise wird danach gefragt, bei welchen Tätigkeiten man sich besonders gestört fühlt, beim Schlafen, Arbeiten oder in der Freizeit, ob die Beeinträchtigung mäßig, erheblich oder sehr stark ausfällt. Falls keine Möglichkeit zur Online-Teilnahme besteht, kann der Fragebogen auch postalisch bei der Regierung von Oberfranken angefordert werden. Stichtag ist der 30. September.

Bürgermeister Strobel bedauerte in der jüngsten Sitzung, dass ein so wichtiges Thema in den Medien nicht aufgegriffen worden sei. Hier hätten Bürgerinnen und Bürger, die sich vom Verkehrslärm beeinträchtigt fühlen, die große Chance, dies öffentlich mitzuteilen. Möglicherweise führe dies ja dazu, dass auf höchster Ebene ein Umdenken stattfinde. Dies könne jedoch nur der Fall sein, wenn möglichst viele Menschen den Fragebogen ausfüllen. Strobel rief dazu auf, die Chance zu nutzen. Wenn keiner an der Befragung teilnehme, sei es der Regierung ein Leichtes zu sagen, dass sich ja niemand beschwert habe.

Die aktuelle Lärmaktionsplanung sowie der Fragebogen sind im Internet zu finden unter www.umgebungslaerm.bayern.de

