Ichenhauser Büro Soziale Stadt startet mit neuem Personal und neuen Projekten

Mit neuer Manpower und neuen Projekten startet das Büro Soziale Stadt ins Jahr 2022. Petra Tophofen stellte sich jetzt im Hauptausschuss nicht nur als neue Stadtjugendpflegerin vor. Sie präsentierte dem Gremium gemeinsam mit ihrer Kollegin Jennifer Echtle, die sich um das Quartiersmanagement kümmert, die Jahresplanung. Vor allem ein Vorhaben des Büros Soziale Stadt rückt heuer in den Fokus: Ein neuer Spielplatz an der Annastraße soll zusammen mit dem lange geplanten Quartiersgarten unter Mithilfe der Bürger ins Leben gerufen werden.