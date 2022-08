Ichenhausen

06:15 Uhr

Calisthenics-Anlage: Ichenhausen eröffnet Fitnesspark für die Jugendlichen

Die Jugendlichen nahmen die neue Calisthenics-Anlage nach der Eröffnung sofort in Beschlag.

Plus Zwei Jahre, nachdem die Stadt den Wunsch der Jugendlichen abgelehnt hat, ist jetzt neben dem Ichenhauser Freibad eine Calisthenics-Anlage entstanden. Das Lob dafür ist groß.

Von Heike Schreiber

Vor genau zwei Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, hatte die Stadt Ichenhausen kein Geld für Küraufgaben. Sie lehnte den Antrag einer Gruppe Jugendlicher ab, im Hindenburgpark ein paar Geräte für Eigengewichtsübungen aufzustellen. Dass die Jugendlichen nicht locker ließen und sich im vergangenen Jahr erneut mit einer professionellen Präsentation an die Stadt wandten, imponierte Bürgermeister Robert Strobel. Die Jugendlichen hätten es geschafft, ihn und den gesamten Stadtrat von der Notwendigkeit einer Calisthenics-Anlage zu überzeugen, lobte Strobel jetzt bei der Einweihung. Im Nachhinein sei die Entscheidung für diesen kleinen Fitnesspark am neuen Standort neben dem Freibad genau die richtige gewesen. Noch mehr freute sich Strobel über das Prädikat "schönste Anlage Süddeutschlands".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen