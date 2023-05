Ichenhausen

Chancen und Schwächen in der Stadtentwicklung von Ichenhausen

Wie wird sich Ichenhausen weiterentwickeln? In der Sitzung des Stadtrats am Dienstag wurden in einem Zwischenbericht zum integrierten städtischen Entwicklungskonzept erste Erkenntnisse vorgestellt.

Wo liegen die Chancen für die weitere Entwicklung der Stadt Ichenhausen, was sind die Schwächen? In Sachen Stadtentwicklung ist dort in der Vergangenheit viel geschehen. Im Dezember 2021 hatte der Stadtrat dann die Neufassung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) beschlossen. Im Juli 2022 wurde der Auftrag zur Fortschreibung des ISEK vergeben. In der Sitzung am Dienstag stellte Tobias Preising vom Planwerk Stadtentwicklung in Nürnberg in einem Zwischenbericht erste Erkenntnisse und den weiteren Ablauf vor.

Auf der Basis des bereits Vorhandenen werden anhand von Bestandsaufnahmen und Analysen Ziele und Maßnahmen entwickelt und ein Gesamtkonzept für die Städtebauförderung erstellt. Das ISEK bildet eine Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung der Stadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Interessant für Ichenhausen sei die kompakte Siedlungsstruktur, die historische Bausubstanz in hoher Dichte, große Angebote an Versorgungsleistungen mit kurzen Wegen in der Kernstadt sowie der nahegelegene Bahnhof, so Preising. Dem stünden jedoch nur wenige Grünflächen und vor allem die B16 mit ihrer Barrierewirkung sowie der Dominanz von Fahrzeugen, auch in den Seitenstraßen, gegenüber. Zudem gebe es zahlreiche Gebäude, an denen baulicher Handlungsbedarf bestehe.

