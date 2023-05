Chöre und Band lassen Liederkranz-Jubiläum erklingen

Ein fröhlicher Abend, bei dem der Funke und der Zauber der Musik übersprang, gelang dem Liederkranz an der Günz Ichenhausen bei seinem Jubiläumskonzert.

Sing und Swing lautete das Motto des Konzertabends zum 160-jährigen Vereinsbestehen des Liederkranz an der Günz Ichenhausen. Keinen steifen Abend wünschte sich Chordirigentin Gabi Hartmann, der Verein hat sich dazu passende Gäste eingeladen. Mit dem Männergesangverein Liederkranz Fischach und der Musikband "Jazz up“ stand an diesem Konzertabend die Musik im Mittelpunkt und mit ihr die Freude am Zusammensein.

Winkend und fröhlich summend zogen die 25 Sängerinnen und Sänger mit den Klängen des Liedes von Hannes Wader "Gut wieder hier zu sein“, in die Halle ein. Nach der Aufstellung zur Chorformation eröffnete der Chor stimmgewaltig den Abend. Das Lied beschreibt, wie gut es ist, Freunde zu sehen und sich deshalb nicht alleine fühlen zu müssen. Christoph Meier, der Vorsitzende des Liederkranzes begrüßt die Konzertbesucherinnen und -besucher in der so frühlingshaft dekorierten Jahnhalle mit den Worten "gut, euch zu sehn“. Zum Jubiläum habe man die Vereinsfahne auf Vordermann gebracht und renovieren lassen. Ihr Anblick allein gab schon einen Hinweis darauf, dass der Liederkranz zu den traditionsreichen und ältesten Vereinen in Ichenhausen zählt.

Ein bunter Strauß bekannter Melodien in Ichenhausen

Mit dem Lied "Ein bunter Strauß“ erklangen vom gemischten Chor bekannte Melodien, die zur Freude erblühten. Dirigentin Gabi Hartmann, die selbst durch das Jubiläumsprogramm führte, forderte das Publikum auf, dass das Lied "Sing mit mir“ durchaus wörtlich genommen werden darf und und warb für weitere Sängerinnen und Sänger. Mit der deutschen Übersetzung des Welthits "Top of the World“ von den Carpenters wurden reichlich Frühlingsduft und die Lebensfreude herbeigesungen.

Mit "Aint misbehavin“ und "Waltzin the cake away“ wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer von der Band "Jazz up" rhythmisch in den Bann gezogen. Abwechslungsreich ging es weiter mit dem Männerchor des Liederkranz Fischach, die sich mit dem Sängergruß aus dem Schmuttertal mit sonorem Stimmenklang vorstellten. Im Bluesformat stellten sie dann mit "Sing & Swing im Chor“ fest, dass Singen im Chor am schönsten ist. Eindrucksvoll interpretierten sie anschließend "Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern.

Mit dem ehemaligen Siegertitel beim Grand Prix Eurovision "Halleluja, sing ein Lied“ waren wieder die Ichenhauser Sängerinnen und Sänger an der Reihe. Die Jazz up-Musiker versprühten orientalische Klänge beim "Dusty Journey“, bevor sie bei "Comin home Baby“ alles aus ihren Instrumenten holten. Mit dem von den Comedian Harmonists bekannten Lied "Wochenend und Sonnenschein“ schickte der Chor seine Besucher in die Pause, ehe es weiter schwungvoll mit der Band Jazz up in den zweiten Teil ging.

Keine Müdigkeitserscheinungen nach über 160 Jahren Liederkranz an der Günz

Zum Schluss kam noch die musikalische Aufforderung "Lass doch den Kopf nicht hängen“, ein charmantes Chorstück in Deutsch von Lorenz Maierhofer, mit der Melodie des bekannten Song "Tom Dooley“. Mit "Boogie on Vacation“ gaben die Jazz up-Herren noch mal ihr Bestes. Zum Endspurt setzte der Ichenhauser Chor mit dem ruhigen Lied "Halleluja“ von Hanne Haller an, dann folgten eine Reihe Evergreens, bei denen fast alle Füße im Publikum wippten und teils kräftig mitgesungen wurde. Beide Chöre begleitete Katrin Lipowsky-Mader bei vielen Liedern feinfühlig und in bewährter Weise am Klavier. Richtig rockig und ausgelassen wurde die Stimmung beim von allen Mitwirkenden vorgetragenen Schlusslied "barbar‘ Ann“, bei dem die Tenorsänger in ihrem Part zur Hochform aufliefen.

Mit einem Grußwort gratulierte Bürgermeister Robert Strobel dem Verein zum 160 + 1-jährigen Bestehen und stellte fest, dass es noch keine Müdigkeitserscheinungen gibt. Er wünschte dem Verein alles Gute, noch viele schöne Veranstaltungen und dankte dem Verein für seinen Einsatz als Kulturträger in der Stadt. (AZ)