Christian Ude kommt zum Synagogengespräch nach Ichenhausen

Der frühere Oberbürgermeister von München spricht mit Moderator Rafael Seligmann vermutlich auch über die Landtagswahl in Bayern und das Abschneiden der SPD.

Die Synagogengespräche in Ichenhausen werden an diesem Mittwoch, 11. Oktober, mit einem Politiker fortgesetzt, der sich um seine Sympathiewerte eigentlich nie sorgen musste: Der frühere sozialdemokratische Oberbürgermeister von München, Christian Ude, steht in der Begegnungsstätte ab 19 Uhr Rede und Antwort. Befragt wird er von Rafael Seligmann, dessen Vater in Ichenhausen aufgewachsen ist. Dieser musste in der Nazizeit wegen seines jüdischen Glaubens flüchten. Seligmann hat mit einer Roman-Trilogie seiner Familie ein literarisches Denkmal gesetzt. Nach Theo Waigel (CSU) und Claudia Roth (Grüne) ist Ude in der fünften Gesprächsrunde der dritte Politiker. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch die aktuelle Landtagswahl in Bayern ein Thema des Gesprächsabends sein wird. Ude ist 2013 selbst als Spitzenkandidat angetreten. Damals kam die SPD auf 20,6 Prozent der Stimmen. Die Ansprüche sind nicht größer geworden. (ioa)