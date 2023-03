Dank eines Zeugen wird eine Unfallflucht in Ichenhausen geklärt

Weil sich ein aufmerksamer Bürger das Kennzeichen eines Autos notiert, kann die Polizei umgehend eine Unfallflucht in Ichenhausen klären.

Ein Zeuge meldete sich am Samstagabend bei der Polizei, nachdem er in Ichenhausen einen Unfall beobachtet hatte. Demnach stieß um 21.48 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Günzburger Straße in Ichenhausen der Fahrer eines Opels beim Rückwärtsrangieren gegen einen geparkten Fiat. Der Fahrer des Opels stieg kurz aus und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Pkw gemerkt hatte, konnte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug an seiner Wohnung angetroffen werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An den beiden Autos entstand beim Zusammenstoß ein Sachschaden von gesamt etwa 2500 Euro. (AZ)