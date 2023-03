Das Leben von Anneliese Erlanger aus Ichenhausen berührt die Menschen

Plus Historiker Franz Ritter hat das Leben eines jüdischen Mädchens mit einer Ausstellung der Vergessenheit entrissen. Warum vorgelesene Texte Betroffenheit auslösen.

Das Laubhüttenfest ist ein großes jüdisches Fest im Herbst. Die Familie Erlanger – Vater Siegfried, Mutter Emma, Anneliese und ihre jüngere Schwester Inge feierten es 1936 wie jedes Jahr. Dieses Mal kam es aber einer Zäsur gleich. Das veranschaulicht jedenfalls die Bilderreihe, die im Untergeschoss des Bayerischen Schulmuseums in Ichenhausen hängt. Die Fotos zeigen Anneliese kurz nach ihrer Geburt, mit der Schwester, verkleidet im Fasching, mit der ganzen Familie. Es sind Aufnahmen zu sehen von Ichenhausen: das jüdische Café, der Marktplatz, die Synagoge, die Judenschule.