Das Neue Theater Ichenhausen schaut mit "Die Räuber" in Abgründe

Plus Schillers Stück "Die Räuber" ist die Bankrotterklärung einer Männergesellschaft. Intriganz, Edelmut und ungleiche Brüder scheinen in der Ichenhauser Inszenierung auf.

Ein lauer Sommerabend unter klarem Himmel. Eine Inszenierung, die der Fantasie des Zuschauers keine Grenzen setzt. Ein nicht nur höchst motiviertes, sondern auch äußerst engagiertes und professionell agierendes Ensemble. Und nicht zuletzt ein Stück, das den ewigen Konflikt der Menschheit zwischen gefühlsbetontem und teilweise auch unüberlegtem Handeln gegenüber der vom Verstand und von kalter Zielstrebigkeit geleiteten Vorgehensweise auf höchst dramatische Weise widerspiegelt: Da waren in Ichenhausen die Bestandteile des Dramas „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Darin wird die Geschichte von Männern erzählt, die sich mit Gewalt ihr vermeintliches Recht ertrotzen; die Geschichte von Konkurrenten, die sich Brüder nennen und von Frauen, die ihre Männer vergöttern und am Ende zu Opfern werden.