Delegation aus den französischen Partnerstädten zum Volkstrauertag in Ichenhausen

Die deutsch-französische Gruppe in Dinkelsbühl. Foto: Gudrun Pohl-Ruf

Der Partnerschaftsverein Ichenhausen konnte anlässlich des Volkstrauertags eine kleine Delegation aus unseren französischen Partnerstädten, Bürgermeister Marcel Blanchet aus St. Germain le Fouilloux und Jean-Michel Tougeron, Präsident des dortigen Komitees, begrüßen. Gabi Rau, die Sprecherin des Komitees Changè/St. Germain Le Fouilloux organisierte mit ihrem Team ein Rahmenprogramm. Am Samstag führte ein Ausflug nach Dinkelsbühl. Bei einer Stadtführung lernten alle die spätmittelalterliche Stadt an der Romantischen Straße kennen. Nach der am Sonntag stattgefundenen Zeremonie zum Volkstrauertag konnten die Gäste auch das Kriegerdenkmal am Friedhof mit dem von der Ichenhausener Bildhauerin Barbara Quintus geschaffenen Mahnmal besichtigen. Dort wurde auch der Kranz der französischen Gäste abgelegt.

Anschließend besuchte eine Kleingruppe die Ichenhausener Patenkompanie in der Rommelkaserne in Dornstadt. Hauptmann Schmelzle nahm sich für die Gruppe Zeit und erläuterte den Standort sowie die Aufgaben der Patenkompanie. Den Sonntagabend ließ die Gruppe dann im Fischerviertel in Ulm ausklingen. Am Montag machten sich die Gäste wieder auf den Heimweg.

Es war für den Partnerschaftsverein, aber auch für die Stadt Ichenhausen eine große Ehre, dass beide anlässlich des Volkstrauertags diese lange Reise auf sich genommen haben. Gerade in diesen schwierigen Zeiten für Europa setzt dieser Besuch ein Zeichen für den Frieden, für die Verbundenheit und die Freundschaft der Partnerstädte. Dies machten auch die Schlussworte des französischen Bürgermeisters Marcel Blanchet deutlich: „Es lebe unsere deutsch-französische Freundschaft, es leben unsere Partnerstädte.“ (AZ)