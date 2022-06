Der Ichenhauser Schlosshof wird zur prächtigen Dauerkulisse

Das Kultuprogramm "Kultich" von Ichenhausen bietet im Sommer und Herbst zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen im Herzen der Stadt.

„Kultich“ lautet die Abkürzung für das Kulturprogramm von Ichenhausen. Die Stadt hat sich mit der Neuen Bühne Ichenhausen, der Vhs, dem Förderverein für Kultur und Naherholung und dem Bayerischen Schulmuseum für den Sommer und Herbst wieder einiges vorgenommen. Fast 20 Veranstaltungen sind bis zum November geplant, wobei alle Musikveranstaltungen und Theatervorführungen auf dem Schlosshof beim Unteren Schloss (Bayerisches Schulmuseum) stattfinden. Der Auftakt hat bereits stattgefunden.

Musik Bürgermeister Robert Strobel freut sich, dass am 3. Juni die Augsburger Streichersolisten mit Senta Kraemer (Solovioline) und Dominik Herkommer (Cembalo) mit dem Ichenhausener Thomas Seitz (Solotrompete) das Kultich-Programm für dieses Jahr mit einem Klassikkonzert der besonderen Art eröffnet haben.

Wer alles auf dem Schlosshof in Ichenhausen musiziert

An fünf Abenden im August und September heizen Bands mit ganz unterschiedlichem Musikspektrum auf dem Schlosshof ein: Blamasch (5. August), Seitenblicke (12. August), Happyflash (26. August), Sixbox (2. September) und Tonjagd (9. September) begeistern ihre Fans bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen jeweils von 19.30 bis 22 Uhr. Auch zünftige Musik gibt es bei diesen Open-Air-Konzerten zu hören: von der Spielvereinigung aus Stadtkapelle Ichenhausen und Musikverein Ellzee (24. Juli) und der Musikkapelle Waldstetten (4. September). Sie beginnen um 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter entfallen die jeweiligen Termine ersatzlos, was am jeweiligen Veranstaltungstag auf der Homepage der Stadt nachzulesen wäre.

Ausstellungen Seit 19. April läuft die neue Wanderausstellung „Die großen 4 – vom Umgang mit Bär, Wolf und Luchs“, eine Leihgabe des Bundes Naturschutz, im Schulmuseum Ichenhausen. Der Vierte im Bunde ist übrigens der Mensch. Die interaktive Ausstellung möchte Vorbehalte und Ängste abbauen sowie das Interesse an den bedrohten Rückkehrern wecken. Ferner gibt die Schau spannende Antworten und ermöglicht, die Tiere besser kennenzulernen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. August. Ende Mai wurde die neue Kunstausstellung „Artis 2022“ im Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums eröffnet. Zu entdecken sind die Arbeiten zahlreicher Künstlerinnen und Künstler. Und die Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer zeigt mit einer Wechselausstellung die Geschichte der Stammtische in Ichenhausen auf. Auch da ist einiges zum Nachdenken und Schmunzeln dabei, teilt die Stadt mit.

"Die Räuber" haben bald Premiere auf der Neuen Bühne

Freilicht-Theater Die Neue Bühne Ichenhausen will dem Coronavirus in diesem Jahr in jedem Fall auch ein Schnippchen schlagen und studiert deshalb nach vielen Jahren wieder ein Freilicht-Theaterstück ein. Saisonpremiere von Friedrich Schillers „Die Räuber“ vor der Kulisse des Unteren Schlosses (Schulmuseum) ist am Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr. Es ist ein „Stück über Männer“ und erzählt, wie Männer bisweilen mit Konflikten umgehen, präsentiert Rollen, die Männer manchmal gerne spielen und Frauen auch, und beantwortet Fragen wie: Sind die Männer noch zu retten? Aktuelle Informationen und die weiteren Aufführungstermine gibt es auf der Website www.neue-buehne-ichenhausen.de

Feste und Märkte Ein Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt wird am Sonntag, 10. Juli, vom Förderverein für Kultur und Naherholung veranstaltet. Das Stadtfest in der Innenstadt von Ichenhausen wird am 16. und 17. Juli nach zweijähriger Pause wieder Tausende Besucherinnen und Besucher anlocken. Vom 23. bis 25. September wird in Ichenhausen das 40-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Valeggio – Ichenhausen gefeiert. Für Sonntag, 25. September, ist der Bauernmarkt der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen geplant. Der Platz zwischen dem Schulmuseum und Storchenbrunnen bietet die Kulisse dafür.

Kunst in Kinderhand am Ende der Sommerferien

Bunter Sommer Unter dem Motto „Kunst in Kinderhand“ findet am Ende der Sommerferien wieder „Der bunte Sommer“ statt. Museumspädagogin Johanna Haug wird mit dem Team des Schulmuseums vom 5. bis 9. September Kinder und Jugendliche ab acht Jahren Lust aufs Experimentieren mit verschiedenen Materialien machen.

Lesung Am Donnerstag, 15. September, werden die ehemalige Rektorin der Ichenhauser Realschule Eva Gantner sowie Josef Gantner, Eva Bayer, Herbert Kramer und Heinrich Lindenmayr mit „Der Menschenfeind“ – Komödie von Molière – im Dilldappersaal eine besondere Lesung bieten. Am Freitag, 4. November, wird der 1969 in Ichenhausen geborene Schriftsteller Wulf Dorn im Festsaal des Unteren Schlosses Einblick in seinen Thriller „Trigger – Das Böse kehrt zurück“ geben.

Hinweis Das Kultich-Programm 2022 steht auf der Homepage der Stadt Ichenhausen www.ichenhausen.de. Hier gibt es rechtzeitig vorher Detail-Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen, ebenso in den Mitteilungsblättern der Stadt. (AZ)