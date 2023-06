Der Lebensweg der Anneliese Erlanger bewegt Ichenhauser Schüler tief

Was in Briefen der Schülerinnen und Schüler an das jüdische Mädchen steht. Und welcher dramatische Schlusspunkt am Sonntag gesetzt wird.

Nach dreieinhalb Monaten geht die Ausstellung "Anneliese – das Mädchen mit den Zöpfen" im Bayerischen Schulmuseum in Ichenhausen zu Ende. Die Schau hat dem Schicksal der Ichenhauserin Anneliese Erlanger nachgespürt, die mit 14 Jahren zum letzten Kindertransport nach England vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte. Und all das nur, weil sie jüdischen Glaubens war.

Wie musste ihr Herz geklopft haben, als sie das Schiff bestieg? Die Reise ins Ungewisse ist das eine. Ihr Abschied von der Mutter und der jüngeren Schwester in Ichenhausen (der Vater war schon einige Jahre vorher gestorben) das Andere. Wie viel Verzweiflung war in den Stimmen der Drei zu hören. Und wie viel aus den gesprochenen letzten Worten herauszulesen?

Vor zwei, drei Jahren war das Schicksal des Mädchens völlig unbekannt

Der Lebensweg der 2013 gestorbenen Anneliese Erlanger, die später von England nach New York (USA) zog, war noch vor zwei, drei Jahren völlig unbekannt. Inzwischen haben sich einige mit ihrem Leben und ihrem Leiden auseinandergesetzt, auch Schülerinnen und Schüler der Mittel- und der Realschule.

Die Aufgabe war, einen Brief an Anneliese zu schreiben. Das Einfühlungsvermögen der Jugendlichen zu der damals Gleichaltrigen ist den Zeilen mühelos zu entnehmen. Der vorgegebene Anfang war stets derselbe: "Liebe Anneliese, Deine Leidensgeschichte bewegt mich sehr. Gerne möchte auch ich Dir erzählen, was mir dazu durch den Kopf geht." So setzt Julia (Jahrgang 2008) fort: "Es tut mir von ganzem Herzen leid, dass Du all die Jahre so eine innere Unruhe wegen Hitler hattest und Deine Familie so vermissen musstest. Das ist nicht fair." Sara (ebenfalls Jahrgang 2008) hat notiert: "Von Deiner Geschichte lerne ich, dass Du Schuldgefühle hattest wegen Deiner Familie. Ich verstehe Dich! Meiner Meinung nach sollst Du nicht traurig sein! Ich hoffe, ihr seid alle im Himmel jetzt zusammen. Pass auf Dich auf!"

Fabienne hat Angst – vor dem Krieg, vor dem Tod

Und schließlich schreibt Fabienne (Jahrgang 2010): "Ich finde es schrecklich, Kriege zu führen, weil ich selber Angst vor dem Tod habe. Ich habe Angst, dass ich von meiner Familie getrennt werde und ich sie nie wieder sehe." Der Initiator der Ausstellung, Franz Ritter, sieht in den "sehr berührenden Briefen" ein "hochinteressantes Feedback der Schülerinnen und Schüler". Überhaupt sei die Ausstellung in ihrer "Ausstrahlung wirklich sehr erfolgreich" gewesen. Bei vergleichbaren Themen war das in Ichenhausen nicht immer der Fall, bemerkt Ritter.

Einen zum Nachdenken anregenden Schlusspunkt setzen nun der Förderverein Kultur & Naherholung und die Neue Bühne Ichenhausen. In der Performance "Stimmen hören" am Sonntag, 25. Juni, um 17 Uhr im Schulmuseum wird sich der Frage angenähert: Wie konnte das geschehen? In der "dramatischen Lesung in vier Akten" (Eintritt frei) zitieren Darstellerinnen und Darsteller der Neuen Bühne Ichenhausen aus amtlichen Dokumenten und persönlichen Briefen. Noch bis Ende der 20er-Jahre war Ichenhausen ein oder sogar das Symbol für „das paritätische Verhältnis der Religionen“ wie man es nannte, das einträchtige Zusammenleben der christlichen und der jüdischen Bevölkerung, sagt Franz Ritter.

Die Erklärung des nach wie vor Unerklärlichen

"Innerhalb nur weniger Jahre vollzog sich eine komplette Wendung um 180 Grad mit dem bekannten tragischen Ende. Auch aus großem zeitlichem Abstand stellt sich nach wie vor die Frage, wie eine solche Radikalisierung der Entwicklung möglich war."

Die Veranstaltung stelle insofern einen Versuch dar, aus den Stimmen der Zeitgenossen mögliche Antworten herauszuhören. Antworten darauf, warum Schicksale so verlaufen, wie das der Familienangehörigen von Anneliese Erlanger, die den Holocaust nicht überlebten. Und das, so Ritter "wohl wissend, dass es auch auf diesem Weg nur Annäherungen geben kann an die Erklärung des nach wie vor Unerklärlichen". (mit AZ)