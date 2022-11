Ichenhausen

vor 19 Min.

Der Leonhardiritt Ichenhausen ist ein Segen für Mensch und Tier

Zum 60. Mal fand am Sonntag der Leonhardiritt in Ichenhausen statt. Die Standarte wurde von Markus Otto aus Ichenhausen getragen.

Plus Etwa 100 Pferde, sieben Kutschen und viele Reiterinnen und Reiter waren beim Jubiläums-Leonhardiritt in Ichenhausen dabei. Ein kleiner Leonhard wurde getauft.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Unter besonderen Vorzeichen stand in diesem Jahr der Leonhardiritt in Ichenhausen: Zum 60. Mal wurde Tieren und Menschen der Segen des heiligen Leonhard gespendet. Vor dem traditionellen Umritt taufte Pfarrer Frank Geilich den kleinen Leonhard in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Nach zwei Jahren Pause zogen etwa 100 Pferde und sieben Kutschen mit ihren Reiterinnen und Reitern durch die Straßen der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen