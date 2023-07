Der Maler Rakel lockt die Menschen ins Ichenhauser Schulmuseum

Der runde Geburtstag des Krumbacher Künstlers ist der Anlass für die große Retrospektive in Ichenhausen. Rakel verspricht einen Rausch der Sinne.

Einmal nicht in Krumbach, aber dafür besonders groß, so wird Sigurd Rakel im Schulmuseum Ichenhausen anlässlich seines 80. Geburtstages gefeiert. Das war, verrät Museumsleiterin Johanna Haug, nicht ihre Idee. In ihrer emotionsreichen Ansprache verriet sie, dass der Krumbacher Künstler vor anderthalb Jahren zu ihr kam und ihr eröffnete, er wolle hier 2023 seine große Retrospektive machen. Das sei typisch für den gebürtigen Sigmaringer, den sie im Laufe der Vorbereitungen als klar, direkt und kraftvoll kennengelernt habe. Nach kurzem Beschnuppern und sich Ausloten, erinnert sie sich, habe man schnell zueinander gefunden und in leidenschaftlich und kontrovers geführten langen Fachdiskussionen, ein Konzept für die große, 110 Arbeiten umfassende Ausstellung erarbeitet, das dann im Team umgesetzt wurde. Er sei ein wilder Hund, behaupte er von sich, und das könne sie bestätigen, wobei der„wilde Hund das Gegenteil zum inneren Schweinehund ist": Der wilde Hund, eine mächtige Antriebskraft, sei in den Studentenjahren an der Akademie erwacht und treibt bis heute den Künstler an.

Das versicherte er auch Heinrich Lindenmayr, der zunächst eine künstlerische Lobrede auf Rakel hielt, in der er zwei Künstlergenerationen zurückging und sich zunächst mit Gulbransson auseinandersetzte. Der norwegische Künstler war Professor an der Akademie der schönen Künste München. Wie dieser sei auch Rakel, der im Brotberuf Kunsterzieher am Simpert-Kraemer - Gymnasium war, nicht der Beamtentyp im üblichen Sinn, sondern habe stets eine unkonventionelle Art des Lehrens gepflegt. In Gulbranssons Nachfolge stand in den 1950er-Jahren Josef Oberberger, der zum großen Lehrer und Mentor von Sigurd Rakel wurde. Er, so Lindenmayr, habe den jungen Rakel angehalten, selbst zu suchen, anstatt sich sagen zu lassen, was zu tun ist. An der Akademie, der Rakel nach dem Studium noch als Assistent angehörte, habe er sich die klassische Moderne mit ihrer Auflösung der Formen und ihrer Farbgewalt erarbeitet, seine Sensibilität für Farbe und Komposition geschult und sich eine Basis geschaffen, von der aus er nach der Zeit des Suchens und Ausprobierens seinen eigenen Weg gehen konnte.

Rakel: Kreativität heißt neugierig bleiben

Die große Rakel-Ausstellung zeigt alle Schaffensperioden, von den Übungen an der Akademie bis zu farbwuchtigen Bildern aus jüngster Zeit. In dieser Spätphase möchte Rakel herausfordern, will, dass sich der Betrachter mit seinem Werk auseinandersetzt, es immer und immer wieder betrachtet und immer Neues darin erkennt. Auf Lindenmayrs Frage, wann er denn erstmals gespürt habe, am Ziel zu sein, gab Rakel eine klare Antwort: „Man kommt niemals ans Ende. Kreativität heißt, nicht stehen bleiben, neugierig und immer aktiv bleiben und gestalten.“

Die Farbwucht der Werke ist ein Erkennungszeichen Rakels. Foto: Haug

Wenn er mit einem Bild fertig sei, dränge schon das nächste. Seine Inspiration komme, sei in seinem Kopf, fast schon manisch, er könne nichts dagegen tun. So wie bei seinen Erlebnisbildern, Ansichten, die er irgendwo aufgeschnappt habe, wie einen Pfingstrosenstrauch im Nachbargarten und es ihn dann drängte, eine ganze Serie zu malen.

Vom heißen Museumshof ins kühle Ausstellungsgebäude

Die große Zahl der Vernissage-Besucher setzte sich zusammen aus Kunstfreunden und zahlreiche, vom 3. Bürgermeister Hubert Schuler begrüßte Prominenz aus dem gesamten Landkreis und Gäste von weither. Bevor sie sich vom heißen Museumshof in das kühle Ausstellungsgebäude begeben konnten, ergriff Sigurd Rakel das Wort und dankte dem Team um Johanna Haug, mit dem er, der Einzelkämpfer, eine kreative Familie erleben durfte, und den Sponsoren, die die Ausstellung erst möglich gemacht haben. Mit seinem Versprechen, im Museum einen Rausch der Sinne zu erleben, endete der offizielle Teil der Vernissage.

Info: Sigurd Rakel. Ein Leben für die Kunst. 9. Juli bis 2. Oktober, Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.