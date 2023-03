Der Montags-Stammtisch in Ichenhausen: Ein Prosit auf die Freundschaft

Plus Vor gut 50 Jahren wurde in Ichenhausen der Montagsstammtisch gegründet. Inzwischen sind die Stammtischbrüder sogar "museumsreif".

Die Stadt Ichenhausen ist reich an Geschichte und Geschichten und nicht zuletzt die vielen Wirtschaften der Stadt waren und sind Orte der Geselligkeit, Freundschaft und des gesellschaftlichen Austauschs. Darüber erfahren interessierte Besucherinnen und Besucher im Schulmuseum in der Wechselausstellung "Ichenhausener Geschichten" von Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer.

Ein Teil dieser Ausstellung blickt auf die Historie einer ganzen Reihe von (Männer-)Stammtischen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten in den Ichenhauser Wirtschaften etabliert haben.

Einer davon ist der Montagsstammtisch, von dem es in Ichenhausen sogar gleich zwei gibt: Den Montagsstammtisch der Kolpingfamilie, der sich im schon immer im Gasthaus Adler trifft. Und der deutlich ältere Montagsstammtisch. Und noch eine Besonderheit: Auch wenn sich am Name nichts geändert hat, so treffen sich die Mitglieder des Montagsstammtischs jetzt immer mittwochs.

Besuch eines Stammtischfreundes in Kanada

Lang ist sie also, die Geschichte des Montagsstammtischs, der deshalb am Montag stattfand, weil an diesem Wochentag damals die Gründungsmitglieder des Jugendzentrums "mon ami" ihre Wochenpläne machten – und anschließend noch gemeinsam zusammen saßen. Das war dann im Hotel-Gasthof Hirsch, wo das Wirte-Ehepaar Pius und Martha Böck und später Inge und Hans Böck für das leibliche Wohl sorgten.

Doch beim einmaligen Treffen in der Woche blieb es in den Folgejahren nicht mehr: Längst war der illustre Kreis über die mon-ami-Runde hinaus gewachsen, seit den 1970ern bis heute trafen und treffen sich mindestens zwei bis drei Dutzend Männer regelmäßig, machten immer wieder gemeinsame Ausflüge quer durch Europa. Und einmal besuchte eine Gruppe sogar einen Stammtischfreund im fernen Kanada. Dabei stand, aber nicht nur, der kulturelle Austausch im Mittelpunkt. Auch die Geselligkeit kam nie zu kurz.

Mancher stellt überrascht fest, dass er "museumsreif" ist

Inzwischen sind alle Montagsstammtischler in Würde ergraut, haben sich aber immer noch viel zu erzählen – vor allem natürlich über die "guten alten Zeiten". Mit der Schließung der Stammwirtschaft Hirsch vor einigen Jahren begann für den Montagsstammtisch eine schwierige Zeit auf der Suche nach einer neuen, passenden Stammtischwirtschaft. Nach mehreren Wechseln stand dann eine geradezu epochale Entscheidung an: Sollte tatsächlich der angestammte Montag aufgegeben werden? Es musste sein, denn montags hat in Ichenhausen keine passende Wirtschaft mehr geöffnet. Also wurde aus dem Montagsstammtisch – zumindest inoffiziell – eben der Mittwochsstammtisch, der im Gasthaus Adler nun wieder eine feste Bleibe gefunden hat.

Der Montagsstammtisch gehört also seit mehr als fünf Jahrzehnten zu Ichenhausen – jetzt wurde coronabedingt verspätet das 50-jährige Bestehen gefeiert, organisiert von Interimspräsident Max Schubert und Ernst Joe Jäger.

Montags-Stammtisch in Ichenhausen: Ausgiebiges Blättern im Fotoalbum

Und – vielleicht etwas überrascht – stellten einige der Stammtischler fest, dass sie inzwischen selbst schon "museumsreif" geworden sind. In der Wechselausstellung im Schulmuseum ist auch ein Blick auf die Stammtische Ichenhausens gerichtet – einer davon ist eben jener Montagsstammtisch, dessen Mitglieder sich zur Feier des Tages am Ort der Ausstellung trafen. Dabei wurde natürlich im ausliegenden Fotoalbum geblättert, in dem einige Höhepunkte der Geschichte der Stammtische und von Feiern und Festlichkeiten zu sehen sind. Wer ganz genau hinschaut, kann auf einem der Fotos sogar die heutige Stadtarchivarin erkennen.

Claudia Madel-Böhringer führte die Runde durch die Ausstellung. Diesmal waren natürlich auch die (Ehe-)Frauen dabei. Auch ein Männerstammtisch muss sich eben der Zeit anpassen.

Hoch die Gläser!

Anschließend ging es weiter ins Haus der Begegnung, der früheren Synagoge, die viele der Stammtischler in Jugendtagen noch als Feuerwehrhaus in Erinnerung hatten. Auch hier schaffte es Stadtarchivarin Madel-Böhringer gekonnt, sich Aufmerksamkeit der Männer und Frauen zu sichern.

Ein gelungener Nachmittag war das also zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Montagsstammtischs Ichenhausen. Doch dann erinnerten sich die Stammtischbrüder noch rechtzeitig an den eigentlichen Zweck ihrer regelmäßigen Treffen: Im Stammtisch-Gasthaus Adler saßen die Montagsstammtischler dann noch lange beieinander und hoben ihre Gläser auf eine lange und tiefe Freundschaft, die über all die Jahre angehalten hat.

Die museale Stammtich-Episode ist in die "Ichenhausener Hausgeschichten" integriert, eine Sonderausstellung, die noch bis Ende Oktober im Neubau des Bayerischen Schulmuseums zu sehen ist.