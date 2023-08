Ichenhausen

vor 49 Min.

Der nächste Viererleimarkt in Ichenhausen wird verlegt

Plus Der nächste Marktsonntag in Ichenhausen war für Ende September vorgesehen. Warum er eine Woche früher stattfindet und das nicht bei jedem auf Gegenliebe stößt.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Eigentlich stand der Termin längst fest: Der Viererlei-Markt, der im vergangenen Herbst Premiere in Ichenhausen gefeiert hatte, sollte am 24. September zum zweiten Mal über die Bühne gehen. Doch die Pläne haben sich kurzfristig geändert, die Wirtschaftsvereinigung (WVI), die für die Organisation zuständig ist, hat darum gebeten, den Markt zu verschieben. Eine Woche früher als geplant soll er nun stattfinden. Der Stadtrat sollte in der jüngsten Sitzung seine Zustimmung geben, doch ein Mitglied hatte dafür wenig Verständnis.

2022 hatte die Wirtschaftsvereinigung in Zusammenarbeit mit der Stadt den Viererlei-Markt aus der Taufe gehoben. An ein- und demselben Tag fanden zum ersten Mal neben dem Maria-Namen-Markt und dem Bauernmarkt zusätzlich ein Oldtimer-Treffen und ein Flohmarkt statt, außerdem hatten die Geschäfte geöffnet. Der Schlosshof platzte an jenem Tag im September aus allen Nähten angesichts der kulinarischen Genüsse und des Programms, das zudem während des ganzen Tags und auf der offenen Bühne geboten war. Wegen des großen Erfolgs sollte der Markt heuer wiederholt werden, dann wieder am letzten Wochenende im September.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen