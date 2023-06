Ichenhausen

vor 49 Min.

Detektiv ertappt Ladendieb auf frischer Tat

Ein Dieb wollte in einem Supermarkt in Ichenhausen Tabak stehlen.

Das Bier bezahlte er, der Tabak blieb in der Tasche versteckt – ein Dieb versuchte in einem Supermarkt in Ichenhausen sein Glück. Doch ein Detektiv beobachtete ihn.

Der Ladendetektiv eines Supermarktes in Ichenhausen hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr beobachtet, wie ein Mann in der Tabakwarenabteilung eine Dose Tabak in eine mitgeführte Tasche steckte. Wie die Polizei berichtet, verfolgte der Detektiv den Mann zur Kasse und sah, dass dieser lediglich Bier bezahlte, der Tabak jedoch in der Tasche verblieb. Nachdem der Mann den Kassenbereich verlassen hatte, wurde er vom Detektiv angesprochen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)

