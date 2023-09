Deutsch-französische Jugendliche verbringen gemeinsame Tage am Atlantik

Nach dreijähriger Pause organisierte das deutsch-französische Partnerschaftskomitee Ichenhausen wieder eine Jugendbegegnung. Diesmal fuhren Jugendliche in die Bretagne.

Jeweils am Ende der französischen Sommerferien finden Begegnungen zwischen jungen Menschen aus Frankreich und dem Landkreis Günzburg statt. Diese gemeinsamen Ferientage mit kulturellen, sportlichen und vielen weiteren Aktivitäten sind sie ein Höhepunkt der Ferien. Die Unterbringung der Jugendlichen in Gastfamilien und die gemeinsamen Tage am Meer bereichern und festigen die oft schon bestehenden Freundschaften und so ganz nebenbei wird auch noch Französisch und Deutsch gelernt.

So starteten am 20. August sechs Mädchen aus Ichenhausen, im Alter von 13 bis 16 Jahren, mit ihrem Busfahrerteam Uschi und Peter Schorer in Richtung Bretagne. Das Ziel waren die beiden französischen Partnerstädte Changé und Saint Germain-le Fouilloux. Natürlich durfte auf der 12-stündigen Hinreise ein Fotostopp in Paris vor dem Eifelturm nicht fehlen.

Deutsch-französische Begegnungen waren mehr als nur eine Geste

In Changé und Saint-Germain-le-Fouilloux wurde die Reisegruppe abends bereits von den französischen Jugendlichen, ihren beiden französischen Betreuern und den Gastfamilien erwartet. Jean-Michel Tougeron, der dortige Präsident des Partnerschaftskomitees, der 14-köpfigen Gruppe eine schöne und erlebnisreiche Begegnung in Frankreich.

Für drei Tage ging es an den Atlantik nach La Plaine-sur-Mer. Ein Höhepunkt war dabei ein weiterer Tag auf der Ile des Noirmoutier mit der Passage du Gois und die Besichtigung der Salinen. Ein Aufenthalt in der Stadt Nantes, mit Besichtigung der Les Machines, dem Riesenelefanten waren besondere Erlebnisse.

Die anschließenden Tage in den beiden Partnerstädten waren ausgefüllt mit Sport, Spiel und viel Spaß. Der Besuch des Marktes von Laval gehörte ebenso wie eine Kajaktour auf der Mayennne dazu. Eine tolle Party bildete am Samstag dann wieder den Abschluss der Begegnung. Gutes Essen, viel Spaß, gute Laune und natürlich viel Bewegung und Tanz füllten den Abend aus. So wechselten sich bretonische Tänze mit der deutschen Polonaise ab. Gemeinsam Schulter an Schulter und Hand in Hand zeichneten mehr als nur eine europäische Geste. Dabei spielten Verständigungsprobleme keine Rolle, man verstand sich eben, auch ohne vieler Worte.

Am nächsten Morgen dann hieß es leider wieder: Auf Wiedersehen, Au revoir, Gute Reise, Bon voyage und bis nächstes Jahr. Denn da dürfen die französischen Jugendlichen und Betreuer für eine Woche nach Ichenhausen. (AZ)