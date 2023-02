DGB-Kreisvorstand kritisiert die Bildungspolitik im Landkreis Günzburg

Die Bildungspolitik darf so nicht weitergehen, fordert der DGB Kreisvorstand und formuliert Forderungen an den Landkreis. Lob gibt es für die Stadt Günzburg.

Das Thema Bildung war der inhaltliche Schwerpunkt der Frühjahrssitzung des DGB Kreisvorstandes Günzburg in Ichenhausen. Dabei stellte Brigitte Gall, Vertreterin der zuständigen Fachgewerkschaft GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) fest, dass in der bayerischen Bildungspolitik der Auftrag der bayerischen Verfassung offensichtlich nicht sonderlich ernst genommen werde. Dort stehe in Art.132 "Für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine Neigung, seine Leistung und seine innere Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern". Die Realität sehe leider anders aus, sagt Brigitte Gall. Kaum sonst irgendwo seien die Herkunft und das soziale Umfeld so entscheidend für die Schullaufbahn eines Kindes wie in Bayern.

Werner Gloning fordert als DGB-Kreisvorsitzender ein Recht auf Bildungsurlaub für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Für die stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Gabi Brenner versündigt man sich damit nicht nur an den betroffenen jungen Menschen, sondern sei das auch ökonomisch unverantwortlich. "Wir können es uns nicht weiter leisten, dass viele Talente wegen einer falschen Schulpolitik auf der Strecke bleiben. Das sind die Fachkräfte, die uns dann fehlen. Das darf so nicht weitergehen“, sagt Brenner.

Gebundener Ganztagsunterricht längst überfällig

Lob vom DGB gab es in der Diskussion für die Stadt Günzburg. Dass diese jetzt, gegen Widerstände, endlich auch an einer Grundschule einen gebundenen Ganztagsunterricht anbieten will, sei überfällig, sagt die ver.di-Vertreterin im DGB-Kreisvorstand, Helga-Springer-Gloning. Gebundene Ganztagsklassen, in denen Unterricht, Übungseinheiten, Hausaufgaben, aber auch sportliche, musische und spielerische Aktivitäten über den Tag verteilt in der Schule angeboten werden, seien gut für die Kinder und unverzichtbar für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Vertreterin der Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten), Maria Witiuk, kritisierte, dass es im Landkreis, insbesondere an den Grundschulen, solche Angebote noch viel zu wenig gibt. Auf ihre Anregung hin beschloss der DGB-Kreisvorstand einstimmig die Forderung: "Das Angebot an gebundenen Ganztagsklassen, insbesondere auch an Grundschulen, muss im Landkreis Günzburg erheblich ausgeweitet werden. Und zwar möglichst schnell."

Für den DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning komme in der bildungspolitischen Diskussion das Thema "betriebliche Fort- und Weiterbildung" leider viel zu kurz. Es müsse endlich auch in Bayern ein Recht auf Bildungsurlaub für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeführt werden. Eine weitere Forderung von ihm lautet: Wenn es im Landkreis künftig schon einen Bildungskoordinator gibt, müsse sich dieser auch darum kümmern, was in der betrieblichen Fort- und Weiterbildung im Landkreis geschieht "und vor allem was da alles nicht geschieht", sagte Gloning. (AZ)