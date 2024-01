Die Deubacher Feuerwehr glänzt mit Ehrenamtlichen

Das Ehrenamt bietet viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten – zu den bekanntesten zählt wohl die freiwillige Feuerwehr. In Deubach gab es Neuwahlen für die Führungsspitze.

Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Deubach standen im Zuge der Generalversammlung Neuwahlen an. Bürgermeister Robert Strobel übernahm die Wahlleitung. Für das Amt des Kommandanten wurde Andreas Walz gewählt. Er steht nun der Wehr von 39 aktiven Feuerwehrleuten vor, die sich in ihrer Freizeit engagieren. Gemessen an der Einwohnerzahl des Dorfes von 380 Einwohnern, macht der Anteil an Feuerwehrleuten eine Quote von rund zehn Prozent aus. Damit sei die Feuerwehr Deubach Spitzenreiter im Landkreis, hieß es auf der Versammlung.

Für die altgedienten ausscheidenden Mitglieder der Vorstandschaft sei es gelungen, so der Vorsitzende der Feuerwehr, Max Sailer, junge Kräfte zu gewinnen. Das Amt des Schriftführers übernahm Felicitas Spengler, neue Beisitzer wurden Stefan Linder, Manuel Siegner und Andreas Ziesche. Als Kassenprüfer wurde erstmals Harald Sellner gewählt. Im Amt bestätigt wurde zweiter Kommandant Leonhard Sailer, die Vereinsvorsitzenden Max Sailer und Stellvertreter Christian Baumeister. Sein Amt ebenfalls weiterführen wird Thomas Baumeister als Kassier. Beisitzer bleibt Markus Spengler. Die Fahnenabordnung setzt sich aus Fahnenträger Rudolf Bestler sowie der Fahnenbegleitung Martin Saumweber und Raphael Walz zusammen. Ebenso einstimmig bestätigt wurde der langjährige Kassenprüfer Thomas Wimmer.

Feuerwehr Deubach ehrt seine langjährigen Vereinsmitglieder

Die kameradschaftliche Verbundenheit des Feuerwehrvereins zeigte sich auch an den zahlreichen Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder: Christian Baumeister für 25 Jahre, für jeweils 40 Jahre Herbert Imminger, Franz Sellner, Helmut Siegner, Harald Spengler, Jürgen Spengler. Für 50 Jahre treue Mitgliedschaft würden Andreas Kempfle, Georg Kempfle und Josef Weihmayer ausgezeichnet. Altersbedingt wurde Georg Kiehbacher aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

ffw Für ihre Treue und ihren Einsatz wurden langjährige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Deubach geehrt. Foto: Max Sailer

Vorsitzender Max Sailer bedankte sich bei seinen Kameraden, die so zahlreich zur Generalversammlung erschienen waren und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem jungen Team in den nächsten sechs Jahren. (AZ)