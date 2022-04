Hobbybäckerin Johanna Lang: Eierlikör-Mohntorte im "Zuckerguss"

Zum dritten Mal ist Johanna Lang mit einem Rezept im "Zuckerguss"-Rezeptheft dabei. Und sie verrät, woher das Rezept für die beliebte Torte kommt.

In den vergangenen Wochen hat Johanna Lang aus Ichenhausen ihre Eierlikör-Mohntorte gleich fünfmal hintereinander gebacken. So gut kommt ihr Backwerk bei Familie und Freunden an. "Wenn ich bei einer Einladung frage, was ich mitbringen kann, dann ist es oft diese Torte", sagt die Hobbybäckerin. Wenn dieser Begriff für Johanna Lang überhaupt zutrifft. Dann viele Jahre lang war sie als Pfarrhaushälterin in Ichenhausen tätig. Da kochte und buk sie jeden Tag. "Manchmal musste es schnell gehen. Da kam vormittags ein Anruf aus Augsburg, dann musste um 14 Uhr ein Kuchen gebacken sein", erinnert sie sich. Aber das habe jedes Mal geklappt.

Hobbybäckerin Johanna Lang aus Ichenhausen. Foto: Peter Lang

Zu den schnellen Rezepten zählte auch ebendiese Eierlikör-Mohntorte, die im Zuckerguss-Magazin Nr. 25 auf Seite 77 zu finden ist. Natürlich ist es entspannter, diese Torte nicht innerhalb von wenigen Stunden zu backen. Denn zur Vorbereitung gehört auch, dass zuerst ein Mürbteig erstellt wird, der nach dem Ofen gut abkühlen sollte.

Ein leckeres Torten-Rezept aus Ichenhausen

Dann wird Pudding gekocht und der Mohn und Schmand dazugegeben. Fertig ist die Füllung. Wenn darauf die Masse aus Schmand und Eiern gegeben wurde, kommt die Springform zum zweiten Mal in den Ofen. Dabei wird der Deckel gebacken. Nach dem erneuten Erkalten wird das Backwerk mit Sahne und allem anderen verziert, was das Herz begehrt. "Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt", sagt die Bäckerin.

Dass Johanna Lang bereits zum dritten Mal im Zuckerguss dabei ist, liegt an ihrer Erfahrung für gute Rezepte, die gelingen. Immerhin bekam sie als Pfarrhaushälterin viele Rückmeldungen zu ihren Backvariationen. Bei einem Treffen mit Kolleginnen anderer Pfarreien probierte sie vor mehr als 15 Jahren zum ersten Mal von dieser Eierlikör-Mohntorte. Sie erinnert sich: "Frau Antonie war damals als Pfarrhaushälterin in Offingen tätig, heute lebt sie leider nicht mehr. Ihre Torte war so gut, dass ich um das Rezept bat. Seitdem gehört sie zu meinem Repertoire."

Das Zuckerguss-Magazin ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie in unserem Onlineshop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline unter 0821/777-4444. Zuckerguss wie, wo und wann Sie möchten? Noch mehr Rezepte und Backideen finden Sie in unserem wöchentlichen Zuckerguss-Newsletter, auf Facebook und auf Instagram!