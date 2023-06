Die Fachklinik Ichenhausen gewinnt Sonderpreis des Sozialministeriums

Die Fachklinik Ichenhasuen wird für ihre Bemühungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit einem Sonderpreis geehrt.

Kürzlich nahmen Vertreter der m&i-Fachklinik Ichenhausen in der Residenz in München den Sonderpreis „Erfolgreich.Familienfreundlich“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales entgegen. „Solch ein Preis fällt einem nicht in den Schoß. Es ist das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Arbeitnehmervertretung haben wir das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Fokus genommen. Dabei wurden über die Jahre hinweg die Dinge etabliert, die heute zu dieser Auszeichnung geführt haben. Das freut uns umso mehr, da wir auch in den vergangenen drei Jahren diese Themen umgesetzt habe“, sagte Stefan Krotschek, kaufmännischer Direktor der m&i-Fachklinik Ichenhausen.

Auf diesem Erfolg ruht sich die Klinik für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Reha nicht aus. Sie wird weiter die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter im Blick haben und auf neue Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren, um auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. „Der Dank gebührt, allen voran unseren Mitarbeitern und auch der Arbeitnehmervertretung, dem Betriebsrat (BR). Von unseren Mitarbeitern kamen in der Vergangenheit immer wieder ausgezeichnete Anregungen, die wir gemeinsam umsetzen konnten“, betonte Krotschek.

Vorbild für familienfreundliche Unternehmenspolitik

Hervorzuheben seien hauptsächlich Marion Eichhorn (Teamleiterin Physiotherapie Frühreha, BR-Mitglied) sowie Stefanie Jekle (Aufnahmeleitung), die die Vorschläge in vorbildlicher Weise umgesetzt hätten. Dank gebühre auch der Geschäftsführung der Klinikgruppe Enzensberg, die den Spielraum für die Fachklinik zur Umsetzung der Themen gegeben habe. Der Unternehmenswettbewerb, bei der die Fachklinik den ersten Platz belegt, wurde erstmals 2016 von den beiden Bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie für Familie, Arbeit und Soziales ins Leben gerufen. Alle zwei Jahre können sich familienfreundliche Firmen um den Unternehmenspreis bewerben.

Staatsministerin Ulrike Scharf zeichnete 20 familienfreundliche Unternehmen aus, darunter die m&i-Fachklinik Ichenhausen mit dem Sonderpreis. „Unsere Preisträgerinnen und -träger sind wahre Botschafter für Familienfreundlichkeit. Sie gehen unabhängig von Branche und Betriebsgröße individuell und vielfältig auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Diese Strategie ist ein Gewinn für das ganze Unternehmen“, sagte die Abgeordnete.

Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert ergänzte: „Die Preisträger sind herausragende Vorbilder für familienfreundliche Unternehmenspolitik und zugleich Ansporn für andere Unternehmen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Unsere Botschaft lautet: Unternehmerischer Erfolg und Familienfreundlichkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Nicht zuletzt angesichts des harten Wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte wird gelebte Familienfreundlichkeit immer wichtiger.“ (AZ)