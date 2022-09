Die Freundschaften zu Valeggio gründen in Ichenhausen tief

Auch nach 40 Jahren ist die Städtepartnerschaft zwischen Ichenhausen und Valeggio sehr lebendig. Das basiert auf tiefgehenden Freundschaften.

40 Jahre Städtepartnerschaft feiern Ichenhausen und das italienische Valeggio unweit des Gardasees. Was motiviert Menschen, sich in ein Projekt einzubringen, das bereits vor mehr als Tausend Jahren erstmals erwähnt wurde, aber erst seit 1967 einen offiziellen Charakter erhalten hat? Nach einer katastrophalen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem sich, initiiert von Deutschland, zweimal die Welt in feindliche Lager geteilt und weite Teile mit Krieg und Vernichtung überzogen hat, sollte die freundschaftliche Verbindung auf kommunaler Ebene Völkerverständigung von unten möglich machen.

Dieter Buffys Beziehung zu Valeggio wurde durch Tochter Barbara von einer Bekanntschaft zur Freundschaft. Foto: Gertrud Adlassnig

In der Region entstanden in den 1970er- und 80er-Jahren zahlreiche Städtepartnerschaften, vorwiegend mit französischen Ortschaften. In Ichenhausen haben sich zunächst Menschen aus dem italienischen Valeggio zu einem Freundschaftsbund angeboten, der nun seit 40 Jahren besteht.

Überwältigender Empfang in Italien vor 40 Jahren

Einer der ersten Stunde der Partnerschaft war der damalige Stadtbaumeister Dieter Buffy, für den damals Italien noch echtes Neuland war. "Es war auch ein bisschen Abenteuer, wir wussten ja nicht, was uns erwartet, als wir das erste Mal nach Valeggio gefahren sind. Doch der Empfang war überwältigend. Uns ist echte Herzlichkeit entgegengebracht worden. Und wir wurden zu vielen Sehenswürdigkeiten geführt. Diese Gastfreundschaft galt auch meiner Tochter Barbara, die sich mit der Tochter unserer Gastgeber angefreundet hat. Daraus ist eine echte Freundschaft zwischen den Familien erwachsen."

Menschen der ersten Stunde und noch immer aktiv: Eva Gantner (links) und Lugino Perottti. Rechts die Komiteevorsitzende Sylvane Klein-Predella. Foto: Gertrud Adlassnig

Sein Gastgeber war Lugino Pierotti, der es sich nicht nehmen ließ, auch beim 40. Jahrestag dabei zu sein und die lange Reise auf sich genommen hat. Der ehemalige Lehrer war schon im Freundeskreis vor der eigentlichen Partnerschafts-Gründung dabei. Sein Bild von den Deutschen hatte er aus der Geschichte und der Presse, doch negative Gedanken habe er sich nicht gemacht. "Ich wollte mich einfach überraschen lassen und war, als man sich kennengelernt hatte, begeistert von meinen Gästen", sagt er rückblickend. Begonnen habe die Freundschaft über die Töchter, sind sich beide Familien einig. Als Lehrer war er auch in das später entstandene Schüleraustauschprogramm involviert, an dem er zusammen mit Eva Gantner intensiv mitgearbeitet hatte.

Junge Bürger erweitern die Gemeinschaft

Doch nicht nur die alte Garde aus Frauen und Männern der Anfangszeit halten die Städtepartnerschaft aufrecht. Die gelebte Freundschaft zwischen Valeggio und Ichenhausen bringt immer wieder neue, jüngere Menschen in die Gemeinschaft ein. Erst vor Kurzem im Verein ist die italienische Familie von Erica Bertaiola und Andrea Remelli. Die beiden sind mit ihren vier kleinen Kindern zum Jubiläumsfest angereist und hatten sogar eine Performance als abendliche Unterhaltung dabei. Eva ist Ballettschulleiterin und studierte mit Ballettkindern eine Tuchakrobatik ein.

Erst seit Kurzem im Partnerschaftsverein ist Familie Bertaiolla-Remelli mit ihren vier Kindern. Freundin Sylvane Klein-Pedrella (2. v. r.) hat sie angeworben. Foto: Gertrud Adlassnig

Die Familie wurde von Sylvane Klein-Predella angeworben. "Meine Freundin Sylvane hat uns vor zwei Jahren gefragt, ob wir eine Sprachschülerin aufnehmen könnten. Wir haben sofort zugesagt und so die Freundschaft zwischen den Städten kennengelernt. Wir waren begeistert von der Idee und wurden natürlich Mitglieder." Aus der Gastfreundschaft entwickelte sich eine echte Freundschaft und vielleicht lasse sich die Verbindung auch beruflich gestalten, hofft Erica. "Ich kann mir vorstellen, hier in Ichenhausen Seminare oder eine Masterclass zu geben. Meine Kinder sind ganz begeistert von Ichenhausen und wollten am liebsten gleich hierherziehen."

Im Verein fehlen Mitglieder mittleren Alters

Ganz so euphorisch zeigt sich Christian Gorzitze nicht. Der 51-jährige Steuerberater ist ebenfalls erst vor Kurzem in den Partnerschaftsverein eingetreten, obwohl er als Tennisspieler schon mehrfach in Valeggio gewesen war. Doch nachdem er gebeten wurde, Kassier für den Verein zu werden, haben er und seine Frau Kerstin sich 2019 entschieden, auch Mitglieder zu werden. Schließlich finde er den Gedanken einer Städtepartnerschaft gut und auch die Möglichkeit, sich in die Gemeinschaft einzubringen.

"Der europäische Gedanke ist heute wichtiger denn je, er ist Dreh- und Angelpunkt und muss aktiv gelebt werden. Allerdings ist es dafür auch wichtig, dass sich viele junge Leute dem anschließen. In unserem Verein fehlt in der Altersstruktur leider eine zahlenmäßig stabile Mitte; das hängt sicher auch damit zusammen, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit im Partnerschaftsverein auch zeitintensiv ist und nicht als selbstverständlich angesehen werden darf."