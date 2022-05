Ichenhausen

Die Musikkapellen aus Autenried und Wiesenbach „klangvoll vereint“

"Klangvoll vereint" lautete das Motto des Gemeinschaftskonzerts in der Kötztalhalle Rieden, zu dem die Musikkapelle Eintracht Autenried und der Musikverein Wiesenbach (Foto) eingeladen hatten.

Plus Beim Frühjahrskonzert luden die Musikkapelle Autenried und der Musikverein Wiesenbach zu einer gemeinsamen Reise ein: zeitlos, konzertant und traditionell

Von Peter Wieser

„Klangvoll vereint“ – so lautete das Motto des Gemeinschaftskonzerts der Musikkapelle Eintracht Autenried und des Musikvereins Wiesenbach am Samstag in der Kötztalhalle Rieden – und es machte diesem alle Ehre. Heike Winter, Abteilungsleiterin der Musikkapelle der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried, sollte Recht behalten: Flinke Finger, die über die Klappen und Ventile fliegen und Instrumente, die miteinander und auch nicht spielen – live und auf der Bühne. Das Publikum hatte mit dem Besuch des Konzerts somit eine gute Wahl getroffen.

