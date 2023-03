Die Premiere der Neuen Bühne Ichenhausen ist kulinarisches Theater

Die neue Produktion „Auf hoher See“ der Neuen Bühne Ichenhausen handelt von Kannibalismus, ist aber kein Horrorschocker. Dafür ist sie schauspielerisch anspruchsvoll.

Wegen des schwierigen Themas hat sich der Schauspieler Andreas Werner für eine Mitwirkung in dem Einakter „Auf hoher See“ der Neuen Bühne Ichenhausen entschieden. „Ich mag Stücke, die nicht ganz einfach sind, denn da kann man sich als Schauspieler mehr ausprobieren“, erklärt er. Das Thema des Stückes, nämlich der Kannibalismus, eignet sich auf den ersten Blick nicht für eine Komödie. Doch der Autor, der polnische Satiriker Slavomir Mrozek (1930 - 2013), ergeht sich nicht in Fantasien von Abschlachten und Blutvergießen. Im Vordergrund stehen gewitzte Diskussionen zwischen den drei Hauptfiguren, die sich darum drehen, wer sich warum für die beiden anderen opfern muss. Die Schauspieler Andreas Werner, Christine Wieser und Wolfgang Allgäuer stehen sich dabei gegenseitig in nichts nach.

Drei Menschen haben einen Schiffbruch überlebt und treiben seit längerer Zeit auf einem Floß und mit einem Koffer auf hoher See herum. Die Essensvorräte sind erschöpft. Als Lösung drängt sich die Idee des Kannibalismus auf. Aber wer soll von den beiden anderen aufgegessen werden? Zur Lösung des Problems veranstalten die drei zunächst einen Wahlkampf. Aber die Wahl wird für ungültig erklärt, weil plötzlich vier Stimmzettel vorhanden sind. Dann diskutieren sie verschiedene Kriterien der Gerechtigkeit, unter anderem das Soziale. Wäre ein Waisenkind als Opfer sinnvoller oder ein Kind, das eine trauernde Mutter zurücklassen würde?

Verhaltensmuster aus der Politik werden erkennbar

Das Stück war laut Regisseur Peter Berger schwierig zu proben, da zwischen den drei Hauptfiguren einiges unausgesprochen bleibt und öfter gelogen wird. So behaupten zum Beispiel der erste und der zweite Gestrandete, Waisenkinder gewesen zu sein. Dies stellt sich jedoch als Lüge heraus, als ein alter Diener des ersten Gestrandeten (liebevoll tatterig: Clara Allgäuer) auf das Floß schwimmt, und von dessen Eltern erzählt. Dies ist ein weiterer Faktor, der die scheinbare Notlage entschärft, denn der Zuschauer lernt, dass man ja theoretisch von dem Floß wegschwimmen könnte. Die drei scheinbar Gestrandeten treiben ihr böses Spiel nur aus der Lust am absurden Diskutieren. In einer anderen Szene schwimmt ein Postbote (Claudia Jedelhauser) auf das Floß, ergreift aber angesichts der Diskussion um Kannibalismus bald die Flucht.

Der Kannibalismus wird als Lösung diskutiert. Das Szenenfoto zeigt (von links) Wolfgang Allgäuer, Claudia Jedelhauser, Andreas Werner und Christine Wieser. Foto: Martin Gah

Zwischen den drei Gestrandeten entwickelt sich ein Machtgefüge. Der Zweite ist ein Angestellter des Ersten. So verbinden sich der Erste und der Zweite immer wieder gegen den Dritten. Darin sieht einer der Zuschauer aus dem begeisterten Publikum auch ein Verhaltensmuster in der aktuellen Politik: „Immer wieder wird ein Schwacher als Opfer gesucht. Auf die Kleinen wird keine Rücksicht genommen.“ Die Lehre des Stückes, die den Schauspielern beim Proben in den Sinn kam, sind Verhaltensmuster, die auftreten, wenn es darum geht, unangenehme Aufgaben zu verteilen.

Die nächsten Aufführungen finden am 11. und 12. März, jeweils um 20 Uhr, im Dilldappersaal Ichenhausen statt. Weitere Termine bis zum 25. März sind im Internet unter www.neue-buehne-ichenhausen.de zu erfahren. Nach den Aufführungen gibt es für die Zuschauer einen Eintopf, wahlweise vegetarisch oder mit Fleischeinlage.