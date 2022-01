Dieb hat es auf Klimaanlage des Schulmuseums abgesehen

Wohl weil er bei seinem Diebstahl gestört wurde, ließ ein Täter ein bereits ausgebautes Teil der Klimaanlage des Schulmuseums Ichenhausen zurück.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag und Dienstag versucht, am Schloßplatz in Ichenhausen am Gebäude des Schulmuseums den an der Außenseite angebrachten Elektromotor und das dazugehörige Lüfterrad einer Klimaanlage zu stehlen.

Wohl weil er gestört wurde, ließ er den Elektromotor, den er bereits ausgebaut hatte, am Tatort zurück. Das Lüfterrad nahm er jedoch mit. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizei auf eine vierstellige Summe.

Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)