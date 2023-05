Dieb nimmt Buskennzeichen in Ichenhausen mit

Ein Dieb hat in Ichenhausen in der Nacht von Sonntag auf Montag Buskennzeichen geklaut. Zeugen werden gesucht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde von einem in der Alois-Probst-Straße in Ichenhausen geparkten Bus das vordere Kennzeichenschild abmontiert und entwendet.

Die Polizeiinspektion Günzburg erbittet unter der Telefonnummer 08221/919-0 Hinweise über getätigte Beobachtungen zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum. (AZ)