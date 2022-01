Diebe stehlen Möbel und Deko eines Cafés in Ichenhausen

Besonders gut gefallen haben bislang unbekannten Dieben die Möbel eines Cafés in Ichenhausen. Dazu nahmen sie noch Dekoratives mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Diebstahls, der sich in Ichenhausen in den Nächten vom 14. auf 15. sowie vom 16. auf 17. Januar ereignet hat. Von einer oder mehreren bislang unbekannten Personen wurden im Außenbereich eines Cafés in der Marktstraße eine beleuchtete Dekorationskugel sowie ein Tisch und ein Stuhl gestohlen.

Diebstahl: Café in Ichenhausen vermisst Tisch, Stuhl und Dekoration

Die entwendeten Gegenstände haben einen Wert von mehr als 200 Euro. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zu den Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)