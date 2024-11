Diebstahl aus Mehrfamilienhaus in Ichenhausen: Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 13.30 und 14.15 Uhr sind mehrere Pakete aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Königsdorfer-Straße in Ichenhausen entwendet worden. Zeugen konnten laut Polizeibericht einen unbekannten Mann beobachten, als dieser fünf abgestellte Pakete und einen Sixpack Limonade aus dem Hausflur an sich nahm und aus dem Gebäude trug. Anschließend lud der Mann die Pakete in einen blauen Transporter und fuhr in unbekannte Richtung davon. Eine nähere Beschreibung zum Täter und dem Transporter liegen der Polizei nicht vor. Zeugenangaben zufolge handelte es sich um einen jüngeren Mann mit schwarzen Haaren. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)

