Diebstahl von Parfümfläschchen in Ichenhausen scheitert

Als der Täter von einer Mitarbeiterin des Geschäfts angesprochen wird, flüchtet er und lässt die Beute am Tatort zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagmittag gegen 12 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in einem Geschäft an der Bürgermeister-Thaler-Straße in Ichenhausen mehrere Parfumfläschchen stehlen wollte.

Als der Mann von einer Mitarbeiterin des Geschäftes angesprochen wurde, flüchtete er. Seine Beute ließ er am Tatort zurück. Die Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Der Mann war circa 1,65 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Zudem hatte er eine schwarze Basecap auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, entgegen. (AZ)