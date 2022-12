Ichenhausen

Diese 85-Jährige und 37-Jährige wohnen in einer ungewöhnlichen WG

Anneliese Plepla (links), 85, hat seit Kurzem in Anita Vogel eine Untermieterin für ihr Haus in Ichenhausen gefunden. Mit dieser bildet sie eine Art Wohngemeinschaft. Die 37-Jährige hilft der Seniorin in Haus und Garten. Sie kochen zusammen und sitzen auch gerne für einen Plausch in der Küche.

Plus Anneliese Plepla käme ohne Hilfe im Haus nicht zurecht. In Anita Vogel hat sie eine Untermieterin gewonnen, die ihr im Alltag hilft. Das Modell könnte Vorbild sein.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Mehr als 60 Jahre wohnt Anneliese Plepla in ihrem Haus im Norden von Ichenhausen. Hier ist sie aufgewachsen, hier ist sie nach der Hochzeit mit ihrem Mann wieder eingezogen, hier hat sie ihre Kinder großgezogen. Und hier will die 85-Jährige so lange wie möglich bleiben. Doch ganz alleine wäre das für die Seniorin unmöglich, nach einer schweren Verletzung kann sie nur noch mühsam laufen. Dass sie nach vielen Wochen in Krankenhaus und Reha überhaupt wieder in ihr geliebtes Zuhause zurückkehren konnte, verdankt sie glücklichen Umständen: Ihr Sohn Hubert hat eine junge Untermieterin für sie gefunden. Seit Oktober lebt die 85-Jährige unter einem Dach mit einer 37-Jährigen. Die packt zu, wann immer Hilfe gebraucht wird. In Großstädten ist das keine Seltenheit, im Landkreis Günzburg vermutlich eine Premiere. Doch funktioniert es auch?

