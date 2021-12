Ichenhausen

06:00 Uhr

Diese CD der Ichenhauser Gruppe "Jazz up" ist eine musikalische Einstiegsdroge

Plus Die Formation Jazz up aus dem Raum Ichenhausen hat mit "Tea Time" ein neues Werk herausgebracht. Zu hören ist auch Alexandra Jörg aus Deisenhausen, bekannt aus "The Voice of Germany".

Von Walter Kaiser

Gut Ding will Weile haben. Heißt es. Im Falle der neuen CD von Jazz up „musste“ gut Ding Weile haben. Denn Corona brachte den Zeitplan völlig durcheinander. Rund zwei Jahre nach Beginn der ersten Aufnahmen ist nun endlich die sechste CD der vierköpfigen Jazz-Formation aus dem Raum Ichenhausen erschienen. „Tea Time“ heißt das jüngste Werk – es ist mal wieder ein Ohrenschmaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen