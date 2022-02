Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen: Das ist der neue Vorstand

Plus Nach 22 Jahren ist Franz E. Zenker nicht mehr als Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung angetreten. Inzwischen gibt es einen neuen Vorstand. Welche Ziele er hat.

Eigentlich wollte Franz E. Zenker schon vor über acht Jahren als Vorsitzender bei der Wirtschaftsvereinigung aufhören. Immer wieder hatte er betont, dass junge Leute ranmüssen. Weil sich aber niemand bereit erklärte, ließ sich Zenker immer wieder dazu überreden, weiterzumachen. Aufgrund der Pandemie konnte nach 2019 erst Ende vergangenen Jahres wieder eine Jahreshauptversammlung stattfinden. Und dort trat Zenker nach über zwei Jahrzehnten nicht mehr bei den Wahlen an. Nicht nur für ihn musste ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden, auch weitere Posten waren vakant. Die zwölf nötigen Vorstandsmitglieder wurden zwar gefunden, aber keiner wollte sich sofort auf ein Amt festlegen. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen: Der neue Mann, der im Jahr des 70. Bestehens die Wirtschaftsvereinigung leitet, kommt nicht aus Ichenhausen.